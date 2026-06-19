Главная » Новости

Умные очки становятся новой платформой: производители усиливают гонку

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Умные очки становятся новой платформой: производители усиливают гонку

Производители электроники всё активнее рассматривают умные очки как потенциально следующую крупную технологическую платформу. В последние годы на рынке появилось большое количество подобных устройств от разных компаний, а крупнейшие игроки индустрии начали конкурировать за формирование будущего сегмента.

Отмечается, что идея носимых очков с расширенными цифровыми функциями развивается уже не первый год и проходила через несколько волн интереса и неудачных запусков отдельных проектов. Несмотря на это, производители продолжают возвращаться к концепции, расширяя функциональность устройств и улучшая их интеграцию с цифровыми сервисами.

В материале рассматривается, как формировалась эта технология, какие попытки её реализации предпринимались ранее и может ли она в перспективе стать альтернативой смартфонам как основной пользовательской платформе.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.