Умные очки становятся новой платформой: производители усиливают гонку

Производители электроники всё активнее рассматривают умные очки как потенциально следующую крупную технологическую платформу. В последние годы на рынке появилось большое количество подобных устройств от разных компаний, а крупнейшие игроки индустрии начали конкурировать за формирование будущего сегмента.

Отмечается, что идея носимых очков с расширенными цифровыми функциями развивается уже не первый год и проходила через несколько волн интереса и неудачных запусков отдельных проектов. Несмотря на это, производители продолжают возвращаться к концепции, расширяя функциональность устройств и улучшая их интеграцию с цифровыми сервисами.

В материале рассматривается, как формировалась эта технология, какие попытки её реализации предпринимались ранее и может ли она в перспективе стать альтернативой смартфонам как основной пользовательской платформе.