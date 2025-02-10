Умные часы Xiaomi Watch S4 уже готовы к глобальному запуску

Смарт-часы Xiaomi Watch S4, которые были представлены в Китае в октябре прошлого года, готовятся к международному выпуску. Утечки от инсайдера Sudhanshu Ambhore раскрыли детали, рендеры и цену европейской версии.

Часы будут доступны в серебристом, черном и радужном цветах и оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей.

Они поддерживают Wi-Fi и Bluetooth 5.3, а также позволяют совершать звонки благодаря встроенным микрофонам и динамикам.

Xiaomi Watch S4 предложат функции отслеживания здоровья, включая пульсометр и акселерометр, а также поддержку GPS и водонепроницаемость до 5 АТМ.

Аккумулятор ёмкостью 486 мАч обеспечит до 15 дней работы, и часы будут совместимы со смартфонами на Android 8.0 и выше или iOS 12.0 и выше.

Предполагается, что розничная цена базовой модели в Европе составит около 159 евро, что на 10 евро больше, чем у предыдущей модели. Ожидается, что Watch S4 будут анонсированы вместе с моделями Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra в марте на MWC 2025.