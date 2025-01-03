Умные часы OnePlus Watch 3 получат новые функции и датчик ЭКГ

В последние недели появилось много информации о OnePlus Watch 3, включая слухи о стандартной и Pro-моделях. Недавно журналисты, изучая приложение OHealth, выявили новые функции, которые могут появиться в этих умных часах.

Одной из ключевых новинок станет поддержка ЭКГ, позволяющая пользователям выявлять проблемы с сердцем, такие как фибрилляция предсердий.

Функция будет доступна как на часах, так и через приложение на смартфоне. Также ожидается возможность измерения температуры запястья, которая потребует предварительных настроек.

Часы будут оснащены функцией 60-секундного обследования, которая оценит основные риски для здоровья, используя несколько показателей, включая уровень кислорода в крови и данные о сне.

В приложении OHealth появится вкладка «Здоровье», где будут отображаться долгосрочные показатели и важные события, связанные с тренировками и здоровьем.

Пока что неясно, будут ли эти функции доступны на более старых моделях, но они, скорее всего, станут частью линейки OnePlus Watch 3.

Кроме того, слухи указывают на наличие поворотного циферблата для навигации, а также на использование чипа Snapdragon W5 и аккумулятора более 500 мАч.

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