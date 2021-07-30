Умные часы Kospet Optimus 2 4G LTE поступили в продажу за 180 долларов

Kospet — производитель умных часов высокого класса, который обеспечивает подключение 4G LTE ко всем своим умным часам. То же самое относится к Kospet Optimus 2 Dual Mode, который был запущен в прошлом месяце, имея 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища, Octa-Core SoC, поддержку 4G LTE и встроенный GPS. Теперь он продается, поскольку Kospet предлагает купон на скидку 10 долларов — WIIKOPMU по фактической розничной цене 189,99 долларов.

Kospet Optimus 2 сочетает в себе различные усовершенствования по сравнению со своим предшественником. В умных часах установлен чипсет Helio P22, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Также есть вращающаяся камера Sony IMX214 на 13 МП, которая предлагает запись видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.

Умные часы 4G LTE поддерживают глобальные диапазоны для безупречной связи. Что касается подключения, в умных часах есть Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и GPS.

Умные часы оснащены 1,6-дюймовой IPS-панелью с разрешением 400 x 400 пикселей. Kospet Optimus 2 оснащен G-сенсором и датчиком частоты пульса для эффективного отслеживания частоты пульса, счетчика шагов и подсчета калорий. Кроме того, он поддерживает 31 спортивный режим.

Присутствует полимерный аккумулятор емкостью 1260 мАч, который обеспечивает резервное копирование на пару дней при нормальном использовании. Время резервного копирования увеличивается при переключении в упрощенный режим. Однако режим Android предлагает дополнительные функции, включая звонки, видеочат, игры, камеры, музыку и социальные сети. Между тем, облегченный режим позволяет пользователям использовать локальные приложения на часах, такие как SMS, звонки и различные фитнес-режимы.

Умные часы весят 75 г и имеют размеры 52,5 x 56 x 17 мм. Его можно легко подключить к устройствам под управлением Android 5.1+ и iOS 9.0+.

Источник — Astera.