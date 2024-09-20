Умные часы Huawei Watch GT 5 и Watch D2 оценили в рублях

Компания М.Видео-Эльдорадо начала предзаказ на новые умные часы Huawei Watch GT 5 и Huawei Watch D2, которые предлагают интересные функции. Цены на Watch GT 5 стартуют от 22 999 рублей, а на Watch D2 — от 34 999 рублей.

Huawei Watch GT 5 представлена в двух версиях: базовой и Pro. Часы обеспечивают длительное время работы — до 14 дней без подзарядки. Они поддерживают Bluetooth-звонки и совместимы с iOS и Android. Модель Pro выполнена из титанового сплава, а базовая версия — из нержавеющей стали.

Watch GT 5 Pro можно приобрести с титановым ремешком или черным фторэластомером. Базовая версия доступна в нескольких цветах и вариантах ремешков, включая текстиль и кожу.

Новые циферблаты предлагают 12 дизайнов для GT 5 и 14 для Pro, а также систему Huawei TruSense для мониторинга здоровья. Часы поддерживают различные спортивные режимы и имеют функцию «Эмоции» для отслеживания эмоционального состояния.

Huawei Watch D2 выделяются функцией суточного мониторинга артериального давления и возможностью отслеживания восьми ключевых показателей здоровья. Они имеют AMOLED-экран 1,82 дюйма и поддерживают более 80 тренировочных режимов.

В период предзаказа с 19 по 26 сентября при покупке Watch GT 5 и GT 5 Pro покупатели получат в подарок наушники Huawei Freebuds 6i, а при покупке Watch D2 с 19 сентября по 3 октября — Huawei Watch FIT 3.