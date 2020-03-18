«Умные» часы Huawei Watch GT 2e будут представлены с P40 и P40 Pro

Китайская компания Huawei 26 марта проведет презентацию новых смартфонов P40 и P40 Pro. Это флагманские камерофоны, которые получат новые модули камер, поддержку 5G и мощные фирменные процессоры.

На презентации помимо смартфонов представят еще «умные» часы Huawei Watch GT 2e, а это будет новая модификация Huawei Watch GT 2.

В сети уже появились рендерные изображения будущих часов. Они выглядят как 46-миллиметровоя версия Huawei Watch GT 2. Предположительно, технически Watch GT 2e не будут отличаться от Watch GT.

В Huawei Watch GT 2 установлен 1,39-дюймовый дисплей с разрешением 454х454 пикселя, чип Kirin A1, 16 МБ оперативной и 4 ГБ постоянной памяти. Батарея в часах на 455 мАч и она позволяет часам проработать до 14 дней.