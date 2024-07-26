Умные часы Google Pixel Watch 3 получат передовую технологию UWB

Появилась новая информация о будущих смарт часах Pixel Watch от компании Google, сейчас источники раскрыли данные о моделях смарт-часов, а также их будущих технологиях.

После утечки европейских цен на прошлой неделе, они были замечены на сайте IMDA для сертификации в Сингапуре и в базе данных сертификации FCC.

Сертификация IMDA подтверждает наличие технологии Ultra-wideband (UWB) в предстоящих Pixel Watch 3. UWB в смарт-часах предлагает улучшенную навигацию и более стабильное соединение.

В настоящее время разрабатывается несколько моделей с различными вариантами подключения. Версия под номером GBDU9 будет поддерживать UWB, Wi-Fi 6 и Bluetooth.

Также, в документах FCC были замечены три другие модели — GG3HH, GRY0E и GGE4J.

Так, GBDU9 и GRY0E предложат подключение через LTE, в то время как GG3HH и GGE4J будут ограничены только беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth.

Ранее уже сообщалось, что Pixel Watch 3 выйдут в двух размерах: 41 мм и 45 мм. Как уже упоминалось, европейские цены на эти смарт-часы уже названы.

Базовая версия без LTE будет стоить от 399 евро, самая дорогая модификация обойдется покупателю в 549 евро.

Источник: thetechoutlook