Главная » Новости

Умные часы Google Pixel Watch 3 получат передовую технологию UWB

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Появилась новая информация о будущих смарт часах Pixel Watch от компании Google, сейчас источники раскрыли данные о моделях смарт-часов, а также их будущих технологиях.

После утечки европейских цен на прошлой неделе, они были замечены на сайте IMDA для сертификации в Сингапуре и в базе данных сертификации FCC.

Сертификация IMDA подтверждает наличие технологии Ultra-wideband (UWB) в предстоящих Pixel Watch 3. UWB в смарт-часах предлагает улучшенную навигацию и более стабильное соединение.

В настоящее время разрабатывается несколько моделей с различными вариантами подключения. Версия под номером GBDU9 будет поддерживать UWB, Wi-Fi 6 и Bluetooth.

Также, в документах FCC были замечены три другие модели — GG3HH, GRY0E и GGE4J.

Так, GBDU9 и GRY0E  предложат подключение через LTE, в то время как GG3HH и GGE4J будут ограничены только беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth.

Ранее уже сообщалось, что Pixel Watch 3 выйдут в двух размерах: 41 мм и 45 мм. Как уже упоминалось, европейские цены на эти смарт-часы уже названы.

Базовая версия без LTE будет стоить от 399 евро, самая дорогая модификация обойдется покупателю в 549 евро.

 

Источник: thetechoutlook

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.