Умные автомобили оказались уязвимы из-за мобильных приложений и облаков

Исследователи Гётеборгского университета и Технологического университета Чалмерса обнаружили существенные изменения в характере киберугроз для современных автомобилей. Основные риски постепенно перемещаются из непосредственно установленных в машине электронных систем в мобильные приложения, веб-интерфейсы и облачные сервисы автопроизводителей. Результаты исследования представлены 21 октября в сообщении Гётеборгского университета.

Современный автомобиль постоянно обменивается информацией с внешними устройствами и интернет-сервисами. Производители используют такие соединения для удалённой диагностики, обновления программного обеспечения, навигации, зарядки электромобилей и предоставления дополнительных услуг владельцам.

Однако расширение цифровых возможностей одновременно увеличивает число потенциальных точек проникновения злоумышленников.

Учёные изучили 413 зарегистрированных уязвимостей автомобильного программного обеспечения за период с 2022 по 2024 год и сравнили результаты с данными предыдущего десятилетия. Выяснилось, что доля проблем безопасности, связанных с приложениями, сайтами и облачной инфраструктурой, увеличилась почти втрое.

По словам исследовательницы Сриджиты Басу, подобные уязвимости опасны не только возможностью вмешательства в работу автомобильных систем. Облачные платформы часто хранят сведения о поездках, местоположении транспортного средства и персональную информацию владельцев.

В качестве примера приводится обнаруженная в 2024 году утечка информации примерно о 800 тысячах электромобилей Volkswagen, Audi, Seat и Skoda. Из-за проблемы облачного сервиса посторонним могли оказаться доступны географические координаты автомобилей и данные их владельцев. Обнаруженная уязвимость была устранена до появления подтверждений её преступного использования.

Исследование также показывает, что некоторые проблемы возникают из-за сравнительно простых ошибок. Среди них — неизменённые стандартные пароли и недостаточная изоляция мультимедийных систем от электронных компонентов, отвечающих за управление транспортным средством.

Если информационно-развлекательный комплекс недостаточно защищён, потенциально опасным может оказаться даже подключение постороннего устройства к автомобильной сети Wi-Fi.

Отдельную угрозу представляют общие аппаратные компоненты, которые используются сразу несколькими производителями. Уязвимость в программном обеспечении определённого чипа способна затронуть различные модели автомобилей.

Исследователи рекомендуют производителям строго разделять критически важные системы управления и внешние цифровые сервисы. Владельцам автомобилей советуют своевременно устанавливать обновления, использовать надёжные пароли и внимательно относиться к информации, передаваемой встроенным голосовым помощникам.

При этом наличие зарегистрированной уязвимости само по себе не означает, что автомобиль уже подвергался успешной атаке. Исследование выявляет потенциальные риски, которые необходимо учитывать при проектировании подключённых транспортных средств.