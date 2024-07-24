Умное кольцо Samsung Galaxy Ring работает с любым Android-телефоном

В мире технологий недавно представленное смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring вызвало настоящий ажиотаж, и последние отчеты указывают на то, что оно может быть даже более универсальным, чем изначально предполагалось.

Компания Samsung изначально заявила, что кольцо будет совместимо только с ее смартфонами Galaxy, однако теперь кажется, что любой телефон на Android 11 или выше с памятью не менее 1,5 ГБ может также использовать это устройство.

Это важное обновление было подтверждено ютубером М. Брэндоном Ли, который успешно связал Galaxy Ring с телефоном Nothing.

Процесс подключения довольно прост: пользователи должны загрузить приложение Galaxy Wearable из Google Play и следовать инструкциям.

Приложение затем предложит установить Samsung Health и SmartThings для более гармоничной работы с Galaxy Ring.

Хотя новая совместимость радует пользователей Android, следует отметить, что некоторые функции, включая Find My Ring, Energy Score, советы по здоровью и Samsung AI, остаются эксклюзивными для устройств Samsung Galaxy.

Однако основные функции Galaxy Ring, такие, как отслеживание активности и уведомления, должны работать без сбоев на телефонах Samsung Android других моделей.

Samsung уже обновила свой веб-сайт, подчеркнув эту расширенную совместимость, что свидетельствует о готовности компании расширять использование своих инновационных носимых устройств. Однако для пользователей iOS придется немного подождать, поскольку Galaxy Ring в настоящее время не совместим с iPhone.

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