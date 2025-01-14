Умное кольцо Samsung Galaxy Ring получило новые размеры и функции

Компания Samsung анонсировала, что с 22 января кольцо Galaxy Ring станет доступным в двух дополнительных размерах — 14 и 15, что позволит использовать его людям с более толстыми пальцами.

Для удобства покупателей будет предложен бесплатный набор для определения размера.

В приложении Samsung Health также появится множество новых функций, включая улучшенное отслеживание сна и состояние пользователя.

Приложение теперь будет анализировать условия сна, такие как температура и освещение, и предоставлять рекомендации для улучшения качества сна. Для этого пользователям потребуется совместимый датчик SmartThings.

Кроме того, будет доступна функция «коучинга сна», которая поможет определить оптимальное время для сна и пробуждения. Galaxy Ring также будет отслеживать настроение, дыхание и уровень стресса, а приложение предложит дыхательные упражнения и медитацию для улучшения психического состояния.

Samsung Galaxy Ring будет доступно в черном, серебристом и золотом цветах по цене 399 долларов (41 000 руб.).