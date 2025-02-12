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Умное кольцо QRing 3 Pro получило новые функции, но не подорожало

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Компания QRing анонсировала новое умное кольцо QRing 3 Pro, которое предлагает пользователям улучшенные функции по сравнению с предыдущей моделью.

Умное кольцо QRing 3 Pro получило новые функции, но не подорожало

Среди нововведений — светодиодные уведомления для получения оповещений без постоянной проверки смартфона и интуитивно понятная сенсорная система управления. Дизайн кольца стал более округлым.

Основные функции отслеживания здоровья, такие как подсчет шагов, мониторинг калорий и температуры тела, остались прежними.

Кольцо также отслеживает частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и анализирует качество сна. Все данные можно просматривать через приложение, доступное в Apple App Store и Google Play Store.

QRing 3 Pro предлагается по цене 99 долларов, сохраняя стоимость предыдущей модели, но с новыми функциями. При покупке двух колец действует скидка в 50 долларов, а за подписку на рассылку можно получить 10-долларовую скидку на одно кольцо.

Каждое кольцо также комплектуется бесплатным чехлом для зарядки, увеличивающим срок службы батареи до 60 дней. Купить QRing 3 Pro можно на сайте QRingstore.

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