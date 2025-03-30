Умная техника Samsung с ИИ теперь показывает сообщения со списком продуктов

Компания Samsung начала прием заказов на свою новую линейку бытовой техники Bespoke 2025, которая использует искусственный интеллект.

В новую серию, «умной» бытовой техники вошли — холодильники, духовки и посудомойки, причем именно холодильник выделяется на фоне других устройство серии.

Холодильник имеет четыре двери и его можно купить с 9-дюймовым экраном за 3999 долларов или с 32-дюймовым экраном Family Hub+ за 4699 долларов. Система искусственного интеллекта, способна распознавать продукты, причем даже запакованные, это позволит пользователю удалено узнать какие есть в холодильнике продукты, и что стоит еще приобрести находясь в продуктовом магазине.

Встраиваемый духовой шкаф серии Bespoke с экраном и умной системой, помогает готовить, для этого внутри духовки есть камеры и датчики, которые могут распознавать до 80 различных рецептов, и автоматически выбрать оптимальный режим и температуру приготовления.

Посудомойка серии получила несколько датчиков, которые автоматически определяют загрязнения и тип посуды, выбирают нужно количество полосканий и температурный режим. Помимо этих приборов в серии Bespoke 2025 вошла автоматическая стиральная машины с функцией сушки и беспроводной пылесос.

Источник: engadget