Ulefone распродает защищенный Armor Mini 20 с инфракрасной камерой за $200

Компания Ulefone анонсировала свой новый компактный и мощный смартфон Armor Mini 20, который теперь доступен по всему миру по цене 199,99 долларов. Заинтересованные покупатели могут приобрести его на AliExpress, но распродажа закончится 15 декабря.

Armor Mini 20 работает на 6-нм чипсете Helio G99 4G, что обеспечивает высокую производительность для различных задач, включая многозадачность и потоковое видео.

Ключевой особенностью устройства является 64-мегапиксельная камера с инфракрасным ночным видением, позволяющая делать качественные снимки в темноте, что особенно полезно для любителей приключений и профессионалов, работающих в условиях низкой освещенности.

Смартфон имеет прочный корпус, который выдерживает падения с высоты до 2 метров и может работать под водой на глубине до 2 метров в течение 24 часов. Он также устойчив к экстремальным температурам от -30°C до 55°C.

Armor Mini 20 оснащён встроенными светодиодными фонарями, которые могут использоваться для кемпинга и аварийного освещения. Его аккумулятор ёмкостью 6200 мАч поддерживает быструю проводную зарядку 33 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт, а также может использоваться для зарядки других устройств.

Смартфон уже доступен в официальном магазине AliExpress, и предложение по специальной цене действует до 15 декабря.