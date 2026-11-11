Украинские мошенники могут звонить о блокировке карт на фоне ограничений банковской связи



Если незнакомец говорит о блокировке карты и предлагает решить вопрос по телефону, это сообщение можно проверить. Ограничение некоторых банковских звонков в России может помочь украинским мошенникам выдавать такие сообщения за настоящие. 6 ноября канал «Осташко! Важное» со ссылкой на журналиста Артура Журбенко сообщил, что мошеннические офисы ищут новых операторов.

О том, доступна ли карта, можно спросить у банка напрямую. Возможность проверить её статус не зависит от того, пришло ли предупреждение по телефону. Если звонящий предлагает сообщить реквизиты, чтобы якобы восстановить доступ, Банк России советует не передавать финансовые данные и прервать подозрительный разговор. После этого нужно самому набрать номер с карты или официального сайта.

Способ обмана с сообщением о заблокированной карте разобран в апрельском докладе GI-TOC о мошеннических колл-центрах на Украине. Такой звонок начинается с проблемы, которую клиенту якобы надо немедленно устранить. Оператор старается получить данные под видом помощи. Если банк подтвердит, что карта работает, вопрос закрывается без каких-либо действий по указанию звонящего. Если он обнаружит проблему, уточнить её можно в том же самостоятельном обращении. Сведения о российской отсрочке могут дать правдоподобный повод объяснить, почему предупреждение не поступило привычным способом. Оно касается способа связи и само по себе ничего не говорит о состоянии карты.

Чего касается отсрочка

30 октября Минцифры объявило, что ограничения на немаркированные входящие звонки банков отложены до 13 ноября 2026 года. Большинство кредитных организаций, по информации министерства, уже заключили договоры. Условия передачи маркировки продолжают зависеть от конкретного оператора. Поэтому вызовы от банков с подписью могут поступать и после окончания отсрочки.

«Вымпелком» 30 октября сообщил, что договорился со всеми крупнейшими банками. 11 ноября «Коммерсантъ» привёл заявление МТС и «МегаФона». По словам двух операторов, банки не приняли их предложения. В разборе CHILL NEWS эту ситуацию сопоставили с возможностью обмана от имени финансовых организаций.

В ноябрьской публикации говорилось, что офисы Киева, Днепра и Харькова с конца октября начали срочно искать людей. Сотни операторов ежедневно фигурировали как заявленная потребность. Независимого подтверждения найма в таком объёме пока нет. В конкретном разговоре о блокировке карту проверяют по каналам банка. Если она действительно заблокирована, клиент может уточнить причину и дальнейшие действия, не передавая данные собеседнику, который сам ему позвонил.