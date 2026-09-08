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Учёный рекомендовал очищать смартфон от микробов каждый день

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Смартфон следует очищать от микробов не реже одного раза в день, а при активном использовании — утром и днём. Такую рекомендацию дал доцент австралийских Университета Бонда и Университета Мердока Лотти Тажури в беседе с РИА Новости.

Учёный объяснил, что микроорганизмы регулярно переходят с рук на поверхность телефона и обратно. Вместе со смартфоном они могут распространяться и на другие предметы, с которыми соприкасается его владелец.

Тажури и его коллеги исследовали пробы, взятые с 95 телефонов медицинских работников из Австралии и ОАЭ. По словам специалиста, на устройствах обнаружили более 17 тыс. микроорганизмов. На трёх из четырёх смартфонов выявили несколько видов бактерий, которые могут вызывать опасные инфекции.

Особое внимание исследователь призвал уделить обработке телефонов в больницах. По его мнению, очистку устройств следует включить в действующие правила гигиены рук для медицинских работников.

Один из опросов команды Тажури показал, что 52% медработников пользуются смартфонами в туалете. При этом 98% участников считали мобильные телефоны загрязнёнными. Однако специальные требования к регулярной обработке устройств во многих больницах отсутствуют, отметил учёный.

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