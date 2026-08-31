Учёные связали белок BRAF с развитием хронической нервной боли

Исследователи Онкологического центра имени М. Д. Андерсона при Техасском университете обнаружили, что белок BRAF может участвовать в формировании и поддержании хронической боли, возникающей после повреждения нервов, пишет журнал Science Signaling.

Ранее этот белок связывали преимущественно с развитием отдельных видов онкологических заболеваний. Новые данные были получены в ходе изучения нейропатической боли — состояния, которое способно сохраняться длительное время и слабо поддаётся лечению стандартными обезболивающими препаратами. Полученные результаты указывают на потенциальную возможность применения уже существующих противоопухолевых препаратов для терапии нейропатической боли.