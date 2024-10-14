Учёные создали уникальную пленку для определения свежести продуктов

Учёные из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали инновационную пленку, способную определять свежесть продуктов. Для её создания они использовали косточки авокадо.

Исследователи извлекли из семян авокадо вещества, такие как катехин, хлорогеновую кислоту и пигмент персеорангин. Первые два компонента эффективно борются с вредными бактериями, такими как Staphylococcus aureus и Escherichia coli, разрушая их клеточные мембраны.

Пигмент персеорангин меняет цвет в ответ на азотистые соединения, которые образуются, когда бактерии питаются белковыми продуктами.

В ходе эксперимента учёные проверили пленку рядом с креветками. Она оставалась жёлтой, пока креветки были свежими, но становилась коричневой, когда начинали портиться.

Если эту технологию удастся развить, это может помочь сократить пищевые отходы и найти применение для косточек авокадо, которые обычно выбрасывают. В будущем такая пленка может стать полезной в супермаркетах для оценки свежести скоропортящихся продуктов.