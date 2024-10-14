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Учёные создали уникальную пленку для определения свежести продуктов

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Учёные из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали инновационную пленку, способную определять свежесть продуктов. Для её создания они использовали косточки авокадо.

Учёные создали уникальную пленку для определения свежести продуктов

Исследователи извлекли из семян авокадо вещества, такие как катехин, хлорогеновую кислоту и пигмент персеорангин. Первые два компонента эффективно борются с вредными бактериями, такими как Staphylococcus aureus и Escherichia coli, разрушая их клеточные мембраны.

Пигмент персеорангин меняет цвет в ответ на азотистые соединения, которые образуются, когда бактерии питаются белковыми продуктами.

В ходе эксперимента учёные проверили пленку рядом с креветками. Она оставалась жёлтой, пока креветки были свежими, но становилась коричневой, когда начинали портиться.

Если эту технологию удастся развить, это может помочь сократить пищевые отходы и найти применение для косточек авокадо, которые обычно выбрасывают. В будущем такая пленка может стать полезной в супермаркетах для оценки свежести скоропортящихся продуктов.

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