Учёные создали технологию передачи запахов через интернет

Американские и китайские исследователи разработали экспериментальную систему, способную распознавать запахи и воспроизводить их на расстоянии с помощью интернета. Технология получила название Scentronic и в перспективе может использоваться в виртуальной реальности, видеосвязи и цифровых развлечениях.

Как сообщает 3DNews, разработку представили специалисты Университета штата Огайо и китайской лаборатории Zhejiang Laboratory. В основу системы положены электронный нос, алгоритмы машинного обучения и компактный генератор ароматов.

Устройство распознавания оснащено шестью полупроводниковыми датчиками на основе диоксида олова. Они реагируют на летучие органические соединения, изменяя электрическое сопротивление. Полученные сигналы анализирует компьютерный алгоритм, определяющий категорию запаха.

Для обучения системы исследователи использовали 250 образцов, распределённых по пяти категориям: кофе, апельсин, пиво, сладости и красное вино.

На принимающей стороне установлен генератор с резервуарами ароматических жидкостей. После получения цифровой команды микроконтроллер активирует пьезоэлектрические распылители, создающие облако мелких капель. Таким образом пользователь ощущает запах, соответствующий распознанной категории.

Разработчики изготовили несколько вариантов устройства, включая браслет, ожерелье и портативный модуль. Некоторые версии позволяют смешивать несколько ароматических композиций.

В испытаниях участвовали 14 добровольцев. Точность распознавания пяти отдельных запахов составила 72,86%, а двухкомпонентных смесей — 71,43%.

Важно, что система не передаёт сами молекулы запаха через интернет. Вместо этого она определяет аромат и отправляет команду на воспроизведение заранее подготовленной композиции.

Пока технология остаётся лабораторным прототипом и поддерживает ограниченное количество запахов. Для расширения возможностей потребуется увеличить число датчиков, усовершенствовать алгоритмы и подготовить дополнительные ароматические составы.

В перспективе подобные решения могут сделать взаимодействие с виртуальным контентом более реалистичным, однако сроки коммерческого применения разработки пока неизвестны.