Учёные создали приложение, распознающее инсульт и инфаркт за две минуты

Международная группа исследователей разработала мобильное приложение ECHAS (Emergency Call for Heart Attack and Stroke), способное оперативно выявлять признаки инфаркта и инсульта и рекомендовать пользователю действия по получению медицинской помощи. Об этом сообщила система здравоохранения Университета Вирджинии (UVA Health).

В экстренной медицинской практике первые 60 минут после появления симптомов — так называемый «золотой час» — критичны для спасения жизни. Однако многие пациенты теряют драгоценное время, сомневаясь, стоит ли обращаться к врачам. ECHAS призвано сократить этот промежуток, воспроизводя стандартные вопросы при поступлении в больницу и предлагая простой сенсорный тест на выявление признаков инсульта — например, слабости одной стороны тела.

Результаты первого клинического исследования, охватившего более 200 пациентов, показали высокую точность приложения в распознавании состояний, требующих срочной госпитализации. Диагностика инсульта с его помощью занимала менее двух минут, а инфаркта — одну. Все пациенты, для которых приложение рекомендовало немедленную медицинскую помощь, были впоследствии госпитализированы.

По словам одного из авторов исследования, невролога UVA Health Джонатана Кроу, ECHAS может стать жизненно важным инструментом, особенно для людей без медицинского образования. Он подчеркнул, что инсульт и инфаркт остаются ведущими причинами смертности в США, и своевременная диагностика играет решающую роль.

Приложение пока не поступило в открытый доступ: в планах разработчиков — проведение масштабных испытаний, по итогам которых будет принято решение о внедрении в практику.

Разработчики надеются, что в будущем ECHAS позволит миллионам людей по всему миру использовать свои смартфоны для своевременного распознавания опасных симптомов и получения необходимой медицинской помощи.