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Учёные: синий свет экранов гаджетов может негативно влиять на кожу

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Четыре года назад было доказано, что синий свет подавляет выработку мелатонина и нарушает режим сна.

Новые исследования показали, что такой свет также усиливает продукцию меланина в коже. Это может привести к появлению пигментных пятен, особенно у людей с темной или чувствительной кожей.

Синий свет разрушает коллаген, вызывая морщины. Эффект наблюдается при длительном «облучении» в 1 см от лица.

Нарушения сна из-за подавления мелатонина негативно сказываются на состоянии кожи через воспалительные процессы.

Для защиты лучше использовать косметику со спектральным фильтром. Также не стоит держать гаджеты слишком близко и отключать их за 1-2 часа до сна.

Исследований пользы косметики для защиты от гаджетов пока недостаточно. Но влияние синего цвета на кожу и сон подтверждено научно.

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