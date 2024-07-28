Учёные: синий свет экранов гаджетов может негативно влиять на кожу

Четыре года назад было доказано, что синий свет подавляет выработку мелатонина и нарушает режим сна.

Новые исследования показали, что такой свет также усиливает продукцию меланина в коже. Это может привести к появлению пигментных пятен, особенно у людей с темной или чувствительной кожей.

Синий свет разрушает коллаген, вызывая морщины. Эффект наблюдается при длительном «облучении» в 1 см от лица.

Нарушения сна из-за подавления мелатонина негативно сказываются на состоянии кожи через воспалительные процессы.

Для защиты лучше использовать косметику со спектральным фильтром. Также не стоит держать гаджеты слишком близко и отключать их за 1-2 часа до сна.

Исследований пользы косметики для защиты от гаджетов пока недостаточно. Но влияние синего цвета на кожу и сон подтверждено научно.