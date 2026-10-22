Учёные проверили защиту морского побережья от экстремальных штормов

Нидерландские исследователи провели необычный эксперимент, чтобы выяснить, насколько эффективно прибрежные солончаки защищают берег от мощных штормовых волн. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nature.

Учёные перенесли 306 квадратных метров настоящего солончака с побережья Ваттового моря в экспериментальный бассейн Delta Flume — одну из крупнейших установок для создания искусственных волн.

В течение 21 часа растительность подвергали воздействию волн высотой от 0,75 до двух метров, имитируя редкие экстремальные штормы.

Несмотря на повреждения растений, слой донных отложений уменьшился всего на семь миллиметров. После испытаний сохранилось около четверти первоначальной надземной растительной массы.

Наиболее эффективными солончаки оказались при высоте волн до одного метра: энергия волн снижалась до 50%. При более сильном воздействии эффективность не превышала 10%.

Исследователи считают, что сохранение прибрежных экосистем может дополнить традиционные дамбы и волноломы, уменьшая расходы на защиту территорий от наводнений.