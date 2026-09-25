Учёные предложили искать сложную жизнь по объёму переработанного углерода

Исследователи из Университета Северной Аризоны предложили новый подход к оценке уровня развития жизни на других планетах. Работа группы под руководством профессора экоинформатики Криса Даути опубликована 22 сентября в International Journal of Astrobiology.

Авторы предполагают, что эволюционный уровень биосферы может зависеть не столько от возраста планеты, сколько от суммарного количества углерода, которое фотосинтезирующие организмы успели связать за всю её историю. Чем выше этот показатель, тем больше поколений организмов могло смениться и тем больше времени в биологическом смысле было доступно для усложнения жизни.

В качестве основы исследователи использовали данные о Земле. В регионах с высокой температурой, достаточным количеством осадков и высокой продуктивностью растений обычно наблюдается большее видовое разнообразие, чем в холодных и засушливых районах. Поэтому авторы рассматривают объём связанного углерода как один из возможных показателей развития экосистем.

Метод проверили на TRAPPIST-1e, расположенной примерно в 40 световых годах от Земли. По расчётам климатических моделей, несмотря на больший возраст планеты, её потенциальная биосфера могла переработать лишь около 21% от объёма углерода, связанного земной жизнью. Авторы считают, что при таком сценарии на планете могла бы преобладать микробная жизнь.

Затем расчёты распространили на 29 ближайших экзопланет. В большинстве случаев их предполагаемая совокупная биологическая продуктивность оказалась ниже земной. Исключением стали GJ 1061c и K2-3d, которые в некоторых моделях могли превысить Землю по этому показателю.

Исследователи отмечают, что предложенный подход может использоваться при выборе экзопланет для дальнейшего поиска признаков сложной жизни. При этом выводы основаны на климатическом моделировании и ряде предположений о сходстве возможных внеземных биосфер с земной.