Учёные подтвердили падение астероида в Северное море 45 млн лет назад

Международная группа исследователей представила новые доказательства того, что гигантская подводная структура Сильверпит в Северном море образовалась в результате падения космического тела. Научные данные позволяют разрешить спор о происхождении кратера, продолжавшийся более двух десятилетий. О результатах исследования 21 октября сообщает ScienceDaily со ссылкой на Университет Хериот-Уатт.

Кратер расположен приблизительно в 130 километрах от побережья английского графства Йоркшир и скрыт под слоем донных отложений толщиной около 700 метров. Его центральная часть имеет диаметр примерно три километра, а окружающая область кольцевых разломов достигает 20 километров.

Впервые структуру обнаружили в 2002 году. Практически сразу возникли две конкурирующие гипотезы. Согласно первой, кратер появился после удара астероида или кометы. Сторонники другой версии предполагали, что необычная геологическая форма могла возникнуть из-за движения пород и других процессов в земной коре.

Для проверки происхождения кратера исследователи использовали современные методы сейсмической визуализации, микроскопический анализ образцов пород и компьютерное моделирование. Особое значение имело обнаружение минералов, структура которых свидетельствует о воздействии чрезвычайно высокого давления.

Учёные пришли к выводу, что примерно 43–46 миллионов лет назад в этот район упал астероид диаметром около 160 метров. Столкновение было настолько мощным, что вызвало выброс огромного количества воды и горных пород. Согласно реконструкции, высота выброса могла достигать полутора километров.

Моделирование также указывает на образование цунами высотой более 100 метров вблизи места удара. Такие оценки относятся к древнему событию и не означают, что волны подобной высоты распространялись на одинаковом уровне по всей акватории Северного моря.

Открытие имеет значение не только для изучения геологического прошлого Земли. Кратеры, образовавшиеся при столкновениях с небесными телами, постепенно изменяются под воздействием природных процессов, поэтому многие древние следы ударов трудно распознать.

Сочетание геофизических методов и анализа горных пород позволяет более уверенно отличать настоящие ударные структуры от образований другого происхождения. По мнению исследователей, Сильверпит теперь можно рассматривать как один из подтверждённых земных кратеров, возникших после столкновения с космическим объектом.