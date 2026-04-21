Учёные описали связь между личностными чертами и выбором профессии

В одном из исследований анализировалась связь отдельных поведенческих и личностных характеристик с профессиональными предпочтениями. Авторы работы сопоставили выраженность определённых черт с выбором сфер деятельности.

Согласно результатам, люди с повышенной склонностью к риску чаще выбирают медицинские специальности. Участники с более низким уровнем эмпатии и выраженной жёсткостью поведения чаще оказываются в технологических и инженерных областях.

Импульсивность, как отмечается в исследовании, чаще связывается с выбором творческих профессий. Склонность к цинизму и манипулятивным стратегиям поведения чаще встречается у людей, выбирающих управленческие роли или сферы с ограниченным социальным взаимодействием.

Также указывается, что выраженные нарциссические черты могут быть связаны с профессиями, где сочетаются возможности влияния и самореализации.