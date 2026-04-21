Главная » Новости

Учёные описали связь между личностными чертами и выбором профессии

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В одном из исследований анализировалась связь отдельных поведенческих и личностных характеристик с профессиональными предпочтениями. Авторы работы сопоставили выраженность определённых черт с выбором сфер деятельности.

Согласно результатам, люди с повышенной склонностью к риску чаще выбирают медицинские специальности. Участники с более низким уровнем эмпатии и выраженной жёсткостью поведения чаще оказываются в технологических и инженерных областях.

Импульсивность, как отмечается в исследовании, чаще связывается с выбором творческих профессий. Склонность к цинизму и манипулятивным стратегиям поведения чаще встречается у людей, выбирающих управленческие роли или сферы с ограниченным социальным взаимодействием.

Также указывается, что выраженные нарциссические черты могут быть связаны с профессиями, где сочетаются возможности влияния и самореализации.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.