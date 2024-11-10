Учёные нашли эффективный метод замедления старения с помощью тренировок на равновесие

Группа хирургов-ортопедов из клиники Майо провела исследование, в ходе которого был выявлен новый метод для определения биологического возраста и замедления старения. В эксперименте приняли участие 40 здоровых людей старше 50 лет, разделённых на две группы: 50-65 лет и старше 65 лет. Участников тестировали по трём показателям: силе хвата, сгибанию колена и способности удерживать равновесие.

Результаты показали, что способность поддерживать равновесие наиболее чувствительна к возрасту. Так, 50-летние участники могли удерживать равновесие на недоминирующей ноге в течение 10 секунд, но к 80 годам это время сокращается до всего 2 секунд. Среднее время удержания равновесия уменьшалось на 2,2% каждые 10 лет. Сила мышц также снижалась, в среднем на 3,7% за 10 лет, а сила в коленях — на 1,4%.

Исследователи пришли к выводу, что регулярные тренировки на баланс и когнитивные упражнения могут значительно поддержать физическое здоровье пожилых людей и замедлить процессы старения. Эти рекомендации были опубликованы в журнале PLOS One.