Учёные Google отследили 40 миллионов смартфонов по всему миру

Google работает над созданием карты ионосферы Земли, чтобы улучшить работу GPS.

Ученые собрали данные с 40 миллионов мобильных телефонов, чтобы составить детальную карту этого верхнего слоя атмосферы. Это поможет улучшить спутниковую навигацию, особенно в тех местах, где нет эффективных наземных станций.

Ионосфера находится на высоте от 50 до 1000 км и содержит ионизированные молекулы. Она важна для радиосвязи и навигации, но изменения плотности электронов в этой зоне могут искажать GPS-сигналы и снижать точность определения местоположения. Обычно для исправления таких искажений используются карты, созданные с помощью наземных приемников.

Исследователи Google нашли способ использовать смартфоны вместо дорогого оборудования. Большинство современных телефонов могут принимать GPS-сигналы на разных частотах, и это позволило собрать огромный объем данных об ионосфере. Объединяя информацию с миллионов устройств, можно получить точные данные о состоянии атмосферы.

Эта работа уже принесла результаты: карты ионосферы помогли обнаружить новые плазменные пузыри над Южной Америкой. Эти пузыри представляют собой области с низкой плотностью электронов, которые могут серьезно искажать спутниковые сигналы.

Созданная карта может повысить точность GPS на 10–20% в некоторых регионах, что особенно важно для удаленных мест. Полученные данные также полезны для научных исследований, так как помогают изучать динамику ионосферы и её взаимодействие с другими слоями атмосферы.