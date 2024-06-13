Японец создал съедобного робота, он танцует и разговаривает

Съедобный робот, способный разговаривать, был разработан в Японии и стал первым своего рода в мире. Его автором является Есихиро Наката, доцент Университета электрокоммуникаций в Токио.

Данный робот выполнен из сладкого желе и имеет форму прямоугольного человечка с руками и черными глазами. В высоту он составляет всего 7 сантиметров.

Благодаря особой конструкции, робот способен танцевать, раскачиваться и махать руками. При включении он приветствует своего владельца словами: «Здравствуйте. Я с нетерпением ждал возможности поговорить с вами сегодня». Робот также имеет имя — The wobbly character («Шаткий персонаж»), а его корпус имеет вкус яблока.

Он состоит из двух частей. Верхняя часть представляет собой съедобную конструкцию в форме прямоугольника, а нижняя часть выполнена в виде 3D-напечатанной кружки.

В основе робота расположены материнская плата, батарея и динамик для разговоров. Кружка также содержит систему камер, которые наполняются воздухом и соединяются с пневматической трубкой, обеспечивая движение робота.

Есихиро Наката, создатель робота, считает, что его изобретение может быть применено в кулинарии. Он предлагает использовать робота в ресторанах в качестве особого блюда.

Гости смогут пообщаться с роботом, а затем съесть его, если им будет угодно. В Японии существует древняя традиция употребления в пищу живых существ, таких как осьминоги или кальмары, известная как «одориги» или «живое употребление».

С помощью робота The wobbly character ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, как движение еды влияет на восприятие вкуса.

В эксперименте приняли участие 16 студентов, которым предложили съесть робота. Половине студентов робот был неподвижным, а другая половина видела, как он двигается и танцует.

После этого студентам было задано несколько вопросов, включая: «Вы считаете, что то, что вы только что съели, было живым?», «Почувствовали ли вы какую-то эмоцию от робота?», «Показалось ли вам, что он был разумным?», «Чувствуете ли вы вину из-за этого?».

Результаты показали, что студенты, которые ели движущегося робота, чаще описывали его текстуру как «невнятную», что указывает на то, что движение может влиять на восприятие пищи. Благодаря подвижности робота, люди воспринимали его как чувствующего и разумного существа.