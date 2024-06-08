Главная » Новости

Ученые заявили, что головоломки не развивают, но оздоравливают психику

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

По последнему исследованию, опубликованному в International Journal of Human–Computer Interaction (Int. J. Hum. Comput), стало известно, что интеллектуальные игры, такие как судоку, Вордли и другие, не влияют на развитие умственных способностей, однако они приносят игрокам положительные эмоции и повышают самооценку.

Несмотря на заявления группы ведущих нейробиологов о том, что нет убедительных доказательств эффективности игр для тренировки мозга, новое исследование опровергает это утверждение, указывая на значимость таких игр для психического благополучия.

С помощью автоматического анализа текста ученые проанализировали тысячи отзывов пользователей приложений для тренировки мозга, включая Lumosity, Elevate и Peak. Многие игроки отметили, что, хотя они не заметили прямого влияния на интеллект, они почувствовали себя более уверенными и улучшили свое самочувствие. Регулярное преодоление игровых задач может способствовать развитию чувства уверенности и независимости.

Авторы исследования подчеркнули важность удовольствия, которое приносят эти игры, и отметили, что оно является мощной личной, экономической и культурной силой, на которую следует обращать больше внимания.

Таким образом, игры для тренировки мозга могут оказывать положительное влияние на психическое благополучие игроков, хотя они не напрямую способствуют развитию интеллекта.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.