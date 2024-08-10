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Ученые выявили потенциальную опасность использования микроволновок

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Исследование испанских микробиологов показало, что бактерии умеют адаптироваться к суровым условиям, включая микроволновые печи.

Ученые выявили потенциальную опасность использования микроволновок

Микроорганизмы уже известны своей способностью разлагать пластик и выживать в экстремальных местах, таких как Международная космическая станция.

В ходе эксперимента ученые изучили образцы микробов из 30 микроволновок, расположенных в домах, кафе и биологических лабораториях. Они обнаружили 747 различных родов бактерий, включая распространенные типы Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Результаты показали, что микробиомы в микроволновках сильно различаются в зависимости от места. В домах биоразнообразие было низким, а в лабораториях — высоким.

Ученые заметили, что микробы в микроволновках становятся похожими на бактерии, найденные на солнечных батареях, предполагая, что они адаптируются к теплу и электромагнитному излучению.

Хотя в исследовании не было обнаружено опасных микробов, ученые предупреждают, что способность адаптироваться может касаться и патогенных видов. Это подчеркивает важность внимания к чистоте микроволновок.

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