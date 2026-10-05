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Ученые выяснили, что Земля и Марс формировались по-разному

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Ученые выяснили, что Земля и Марс формировались по-разному

Земля и Марс, несмотря на формирование в одной Солнечной системе, росли по разным сценариям. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Nature Astronomy.

Ученые проанализировали содержание летучих элементов, включая натрий, цинк и калий, во внешних слоях планет. Эти вещества позволяют восстановить процессы, происходившие около 4,5 млрд лет назад.

По оценкам исследователей, примерно три четверти массы Земли сформировались из вещества крупных протопланет, которые ранее росли за счет мелких частиц. Планетезимали обеспечили не более четверти ее массы.

У Марса соотношение оказалось обратным: около трех четвертей его массы пришлось на планетезимали, а вклад аккреции мелких частиц составил примерно четверть.

Авторы работы отмечают, что изучение потерь летучих элементов может помочь лучше понимать условия формирования каменистых планет и оценивать их потенциальную пригодность для жизни.

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