Ученые выяснили, что окаменелые детские мумии Горини были младенцами

Европейские исследователи установили, что все известные окаменелые детские мумии из коллекции XIX века, созданные итальянским экспериментатором Паоло Горини, принадлежали детям в возрасте до одного года. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.

Специалисты изучили шесть экспонатов (ID1–ID6), которые с 1981 года хранятся в анатомической коллекции Старой больницы города Лоди в Ломбардии. Исследование проводила группа под руководством Дарио Пьомбино-Маскали. Ученые применили рентгенологические и патологоанатомические методы, морфологический анализ, а также проверили останки на наличие следов насекомых, которые могли бы свидетельствовать о длительном пребывании тел до консервации.

Анализ показал, что возраст детей на момент смерти составлял от примерно полутора месяцев до 9–12 месяцев. Среди них были две девочки и четыре мальчика. Два младенца мужского пола, умершие в возрасте около полутора месяцев, могли быть близнецами: их тела были обработаны идентичным способом и сохранены в одинаковых позах.

Исследователи также отметили необычные положения тел. Одна девочка в возрасте около 2–5 месяцев зафиксирована в позе молящегося, двое мальчиков — со скрещёнными на груди руками. На рентгенограммах у двух детей обнаружены линии Харриса, указывающие на перенесённый физиологический стресс. Следов повреждения тел насекомыми выявлено не было, что свидетельствует о быстрой консервации после смерти.

Кроме того, ученые установили, что каждому ребёнку были вставлены глазные протезы. Эта особенность ранее не описывалась в научной литературе и указывает не только на техническую сторону методики Горини, но и на её ритуально-эстетический характер.

Паоло Горини в XIX веке проводил эксперименты с химическими составами, включавшими соединения ртути и мышьяка, которые позволяли превращать мягкие ткани в камнеподобную субстанцию. Точная формула оставалась секретом, а созданные им окаменелые мумии продолжают изучаться современными методами.