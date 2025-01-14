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Ученые: Утреннее использование телефона приводит к усталости мозга 

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Ученые предупреждают, что привычка проверять телефон сразу после пробуждения может негативно сказаться на вашем здоровье.

Исследования показывают, что просмотр лент в социальных сетях и сообщений по утрам вызывает умственное переутомление и стресс, мешая сосредоточиться на важных задачах.

Синий свет от экранов нарушает выработку мелатонина, необходимого для хорошего сна, а уведомления могут преждевременно активировать стрессовые реакции. Кроме того, просмотр социальных сетей может испортить настроение, создавая ощущение неполноценности и тревоги.

Специалисты рекомендуют отказаться от использования телефона по утрам, чтобы избежать перегрузки информации и негативных эмоций.

Вместо этого лучше создать утренний распорядок, включающий занятия, которые помогут настроиться на позитивный лад, например, утренние прогулки или ведение дневника.

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