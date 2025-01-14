Ученые: Утреннее использование телефона приводит к усталости мозга 

Ученые предупреждают, что привычка проверять телефон сразу после пробуждения может негативно сказаться на вашем здоровье.
Исследования показывают, что просмотр лент в социальных сетях и сообщений по утрам вызывает умственное переутомление и стресс, мешая сосредоточиться на важных задачах.
Синий свет от экранов нарушает выработку мелатонина, необходимого для хорошего сна, а уведомления могут преждевременно активировать стрессовые реакции. Кроме того, просмотр социальных сетей может испортить настроение, создавая ощущение неполноценности и тревоги.
Специалисты рекомендуют отказаться от использования телефона по утрам, чтобы избежать перегрузки информации и негативных эмоций.
Вместо этого лучше создать утренний распорядок, включающий занятия, которые помогут настроиться на позитивный лад, например, утренние прогулки или ведение дневника.