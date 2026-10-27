Ученые ускорили операции квантового компьютера до 6,8 наносекунды

Исследователи из Юлиха, Ахена и Кёльна продемонстрировали новый способ управления сверхпроводящим кубитом, позволяющий выполнять отдельные квантовые операции за 6,8 наносекунды. Точность экспериментальных операций превысила 99,98%. О результатах 27 октября сообщило издание Space Media Network.

Кубиты используются для хранения и обработки квантовой информации. Их состояние постепенно нарушается из-за взаимодействия с окружающей средой, поэтому сокращение продолжительности операций имеет большое значение для разработки вычислительных систем.

Одна из проблем заключается в том, что интенсивные управляющие импульсы могут переводить кубит в нежелательные энергетические состояния. Немецкие специалисты предложили метод формирования микроволновых импульсов R2D, который подавляет такие переходы.

В ходе испытаний вероятность нежелательного перехода составила менее 0,002% на операцию. По оценке авторов исследования, новая методика значительно уменьшает ошибки, возникающие при ускоренном управлении кубитом.

Работа опубликована в научном журнале Nature Communications. Первоначальное сообщение исследовательского центра Юлиха вышло 26 октября.

Эксперимент проводился на отдельном кубите. Возможность применения метода в крупных квантовых процессорах и операциях с несколькими кубитами еще предстоит проверить.