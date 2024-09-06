Ученые США создали ИИ для защиты аккумуляторов электрокаров от перегрева и взрыва

Учёные из Университета Аризоны разработали новую модель искусственного интеллекта (ИИ), которая поможет защитить аккумуляторы электромобилей от перегрева и возможных взрывов. Исследование опубликовано в журнале Journal of Power Sources, пишет «Лента.ру».

По словам одного из авторов, Басабы Госвами, перегрев батареи трудно предсказать, но с помощью ИИ можно постоянно отслеживать состояние аккумулятора в реальном времени.

Модель анализирует множество показателей, чтобы выявить тревожные признаки.

При перегреве температура батареи может резко возрасти, что может привести к возгоранию или взрыву. Часто проблема может возникнуть из-за одной из тысячи ячеек в аккумуляторе.

Чтобы предотвратить такие ситуации, инженеры установили датчики в аккумуляторы, которые передают данные на компьютер с ИИ.

Когда ИИ обнаруживает перегрев, он может отключить определённые ячейки, что снижает риск аварий. Исследование показало высокую точность работы модели. Басаба Госвами отметил, что с ростом популярности электромобилей вопросы безопасности становятся всё более важными.