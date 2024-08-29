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Подводный робот США нашел на дне океана золотистый шар с дырой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1к. Опубликовано

На глубине 3300 метров у побережья Аляски исследователи обнаружили странный золотой шар, который был прикреплен к скале. Объект размером около 10 сантиметров с отверстием с одной стороны вызвал множество вопросов.

Подводный робот США нашел на дне океана золотистый шар с дырой

Ученые США, проводившие исследование с помощью подводного робота, предполагали, что это может быть яйцо неизвестного вида, мертвая губка или коралл.

Один из исследователей шутил, что это похоже на начало фильма ужасов, так как в шаре есть дыра, что может означать, что что-то пыталось выйти или войти внутрь.

После осторожного осмотра с помощью роботизированной руки выяснили, что шар мягкий. Если это действительно яйцо, то оно довольно большое, и ученые хотят выяснить, к какому живому существу оно принадлежит. Эта находка может дать новые сведения о жизни в глубоководье океана.

Хотя исследование океанов сталкивается с множеством трудностей, такие открытия помогают лучше понять загадочные глубины нашей планеты.

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