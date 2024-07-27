Ученые США: носимые гаджеты стали причиной роста нагрузки на систему здравоохранения

Устройства для слежения за здоровьем становятся все более популярными в мире, а производители ориентируясь на тенденции выпускают все больше таких гаджетов.

Но оказалось, что в развитии этого сегмента есть и недостатки, о которых сообщили ученые Университета Джонса Хопкинса.

Они решили провести исследование и пришли к неутешительному выводу. Дело в том, что пользователи смарт-часов или фитнес-браслетов стали чаще и зачастую необоснованно обращаться к врачам.

Наиболее частой причиной обращений является жалоба на фибрилляцию предсердий. Исследование, основанное на данных более чем миллиона пациентов за период с 2017 по 2022 год, выявило, что после широкого распространения носимых гаджетов количество обращений к врачам по поводу фибрилляции предсердий увеличилось на 20%.

Большинство уведомлений о нерегулярном сердечном ритме оказываются ложными тревогами, что приводит к излишним визитам к врачу и дополнительным медицинским обследованиям, увеличивая нагрузку на систему здравоохранения.

Исследователи предлагают производителям носимых устройств улучшить точность алгоритмов для снижения ложных тревог и предоставить пользователям более детальную информацию о том, как правильно интерпретировать полученные данные.