Ученые создали технологию зарядки гаджетов с помощью утренней пробежки

Ранняя утренняя пробежка может стать источником электроэнергии для ваших носимых устройств благодаря новой нанотехнологии, разработанной в Университете Суррея.

Институт передовых технологий Суррея (ATI) создал высокоэффективные гибкие наногенераторы, которые увеличивают плотность мощности в 140 раз по сравнению с традиционными аналогами.

Основные особенности технологии:

Эффективность: Наногенераторы могут преобразовывать небольшое количество механической энергии в значительно большее количество электроэнергии. Например, если традиционный наногенератор вырабатывает 10 милливатт, новая технология может увеличить эту мощность до более чем 1000 милливатт.

Работа устройства: Наногенератор работает по принципу эстафеты, где каждый «бегун» (электрод) собирает и передает заряд, увеличивая общую собранную энергию.

Применения: Устройство может улавливать энергию от повседневных движений, таких как пробежки, механические вибрации или даже открывание дверей.

Технологические достижения: Использование 34 крошечных коллекторов энергии с лазерной технологией позволяет значительно повысить энергоэффективность.

Потенциал применения:

Устойчивые технологии: Наногенераторы могут питать устройства Интернета вещей (IoT), обеспечивая автономное питание для датчиков и систем «умного дома» без необходимости замены батареек.

Медицинские технологии: Планируется запуск компании, специализирующейся на автономных медицинских датчиках, что может повысить чувствительность и масштабируемость в медицине.

Прогнозируется, что в ближайшие годы на рынке будет более 50 миллиардов IoT-устройств, и новые решения в области экологически чистой энергии станут необходимыми. Эти наногенераторы могут изменить подход к использованию энергии и внедрению автономных систем, от мониторинга безопасности до поддержки пациентов с деменцией.

Профессор Рави Сильва, директор ATI, подчеркнул, что эта технология обладает огромным потенциалом для изменения представления о способах получения энергии.

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