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Ученые создали слайм, который генерирует электричество при сжатии

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Группа исследователей из Университета Гуэлфа разработала уникальный материал, напоминающий слайм, который может генерировать электричество при сжатии.

Это открытие, основанное на экспериментах с использованием Канадского источника света, открывает возможности для его применения в различных областях.

Материал может использоваться в напольных покрытиях, позволяя вырабатывать чистую энергию при ходьбе. Ведущий исследователь Эрика Пенсини считает, что он может улучшить стельки для обуви и даже стать основой для синтетической кожи, которая поможет роботам измерять пульс.

Прототип состоит в основном из натуральных веществ, включая воду и олеиновую кислоту, что делает его безопасным для использования.

Кроме того, этот материал может быть применен в повязках, способствующих заживлению ран, усиливая естественные электрические поля организма.

Исследователи уверены в потенциале этого материала, который может изменить подход к производству энергии, здравоохранению и робототехнике.

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