Ученые создали симулятор чихания для изучения распространения инфекций

Учёные из испанского Университета Ровиры-и-Вирхили разработали 3D-модель, способную имитировать чихание и кашель, чтобы исследовать, как вирусные частицы распространяются в воздухе. Эта работа стала особенно актуальной после пандемии COVID-19, когда было показано, как легко передаются респираторные вирусы.

С помощью новой модели, которая создаёт выдохи, похожие на человеческие, специалисты могут контролировать силу выброса воздуха. Используя высокоскоростные камеры и лазерный луч, они изучили, как частицы рассеиваются в реальном времени.

Выяснили, что носовая полость играет важную роль в динамике воздушного потока, а также в том, как инфекционные частицы распространяются.

При выдохе через нос частицы отклоняются вниз и рассеиваются более вертикально, что снижает риск передачи инфекции людям рядом. В то же время, при выдохе через рот инфекционные частицы распространяются дальше и быстрее, увеличивая вероятность заражения.

Результаты исследования помогут лучше понять, как болезни передаются в закрытых помещениях. Учёные планируют провести дополнительные эксперименты, чтобы выяснить, как окружающая среда влияет на рассеивание вирусов, что может быть полезно при разработке систем вентиляции в общественных местах, таких как рестораны и больницы.