Ученые создали прозрачное покрытие для стекол, удерживающее тепло

Исследователи из Пхоханского университета науки и технологий (POSTECH) совместно с коллегами из Корейского университета разработали новое прозрачное покрытие для стекол, которое пропускает свет, но эффективно блокирует солнечное тепло.

Это открытие может значительно снизить затраты на охлаждение зданий в жаркую погоду.

Статистика показывает, что в холодное время года около 30% тепла уходит через закрытые окна, а летом 76% солнечного света превращается в тепло внутри помещений.

Чтобы решить эту проблему, ученые создали специальное покрытие, которое не препятствует прохождению света, но препятствует нагреванию. Новая разработка оказалась более эффективной, чем существующие атермальные пленки.

Материал состоит из трех слоев: верхний слой из полидиметилсилоксана (PDMS) отражает солнечный свет и обладает высокой теплоотдачей.

В центре находится тонкий слой серебра, который фильтрует часть света, но пропускает его благодаря множеству отверстий. Третий слой — зеркало Брэгга, которое отражает инфракрасные волны, лишая свет тепла.

Новый материал способен снижать температуру стеклянной поверхности на 22,1 °C по сравнению с обычными атермальными покрытиями. Информация о планах по запуску производства или лицензированию технологии пока отсутствует.