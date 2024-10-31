Главная » Новости

Ученые создали покрытие на основе оксида графена для предотвращения обледенения

Автор На чтение 2 мин Просмотров 6 Опубликовано

Американские и китайские ученые разработали новое покрытие из частиц оксида графена, которое может предотвращать обледенение на срок до недели и более, даже в условиях высокой влажности.

Это покрытие поможет защитить провода и элементы инфраструктуры от наледи, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного университета (NWU).

По словам доцента NWU Кеннета Пара, оксид графена поглощает водяные пары и препятствует их превращению в лед, образуя «контейнер», который удерживает влагу. Нанесенное на специально структурированную поверхность, покрытие может значительно продлить время защиты от образования льда.

Исследователи черпали вдохновение из природы, наблюдая за листьями растений, на которых иней образуется на прожилках, в то время как впадины остаются свободными от льда. Ученые воспроизвели эту особенность, заполнив впадины между искусственными прожилками оксидом графена, который хорошо впитывает водяные пары.

Первые испытания показали, что новое покрытие на 100% предотвращает образование инея и льда на защищенной поверхности более 160 часов при высокой влажности. В отличие от других гидрофобных материалов, которые работали менее пяти часов и предотвращали лишь 5-36% льда, новый материал демонстрирует гораздо большую эффективность.

Кроме того, разработанное покрытие обладает высокой устойчивостью к повреждениям, что увеличивает его срок службы. Это открывает возможности для использования покрытия на крыльях самолетов и для защиты линий электропередачи, что может сократить затраты на их обслуживание.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.