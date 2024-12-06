Ученые создали атомную батарейку на основе углерода-14, она будет вечной

Ученые из Великобритании разработали атомную батарейку, основанную на углероде-14, радиоактивном изотопе, который широко используется в радиоуглеродном анализе. Время полураспада углерода-14 составляет 5700 лет, что позволяет батарейке работать столь долго.

В процессе распада углерода-14 образуются электроны и позитроны, что называется бетавольтаикой. Это явление уже применяется для создания радиоизотопных источников питания.

Электроны улавливаются полупроводниковыми переходами, что позволяет генерировать электрический ток, подобно солнечным панелям, но без света.

Эти батарейки могут выдавать микроватты мощности, что достаточно для многих приложений. Они смогут питать имплантаты, избавляя пациентов от необходимости периодической замены источников питания, а также электронику без обслуживания, такую как маяки и датчики в космосе.

Инновация, разработанная учеными из Бристольского университета и Управления по атомной энергии Великобритании, заключается в создании алмазной оболочки вокруг изотопа с использованием плазменного напыления. Алмаз нейтрален и безопасен для установки в человеческое тело.

Излучение углерода-14 будет безопасным для человека, так как этот элемент является вторым источником остаточного излучения после калия-40.

Накопление углерода-14 в органике на Земле также позволяет использовать его для радиоуглеродного датирования.

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