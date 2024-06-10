Ученые создали аккумулятор для контактных линз с питанием от слез

Ученые разработали необычный аккумулятор, который заряжается от слез. Этот аккумулятор предназначен для использования в умных контактных линзах и представляет собой значительный прогресс в данной области.

Ли, работая в области компонентов аккумуляторов, решил создать миниатюрные безопасные батареи для таких устройств. Важным условием было то, чтобы аккумулятор был малозаметным и гибким, так как контактная линза постоянно находится в контакте с глазом. Ученым удалось создать аккумулятор толщиной около 0,2 мм, что в два раза тоньше волоса человека.

Самая удивительная особенность этого аккумулятора заключается в его способности заряжаться от человеческих слез. Аккумулятор питается глюкозой, содержащейся в слезах и покрывающей его.

Чем больше человек плачет, тем дольше аккумулятор может работать. Однако для зарядки аккумулятора можно использовать и биосовместимый солевой раствор. Погружение аккумулятора в такой раствор приведет к реакции глюкозы с ионами натрия и хлорида, что увеличит его заряд.

Согласно данным ученых, восьми часов химической зарядки достаточно для 80% емкости аккумулятора, что позволяет использовать умную линзу в течение нескольких часов.

В настоящее время емкость и напряжение аккумулятора остаются низкими. Он выдает всего 0,6 В, в то время как обычная пальчиковая батарейка имеет напряжение 1,5 В.

Мощности этого уникального аккумулятора пока недостаточно для хранения данных на линзе или выполнения других задач, однако ученые работают над улучшением этого показателя.

Предполагается, что стоимость аккумулятора будет невысокой, всего несколько долларов, после того как технология будет внедрена на рынок.