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Ученые: рост цифровых данных угрожает энергосистемам планеты

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Исследователи из Венского технологического института обнаружили, что быстрое накопление цифровых данных может привести к серьезной нагрузке на энергетические системы мира.

По словам профессора Стивена Хоффельда, за последние пять лет среднее потребление интернет-трафика в австрийских домах увеличилось в шесть раз, что отражает общий рост мобильного трафика, удваивающегося каждые 18 месяцев.

Несмотря на усилия по повышению энергоэффективности, растущий объем данных требует все больше энергии. В настоящее время глобальная сеть потребляет 7% мирового производства электроэнергии, и этот показатель продолжает расти.

Хоффельд отметил, что с развитием технологий хранения данных пользователи генерируют все больше информации, и необходимо внедрять механизмы для ограничения этого потока.

Ученые предложили решения, такие как введение «умных» квот на создание контента и экологические сборы за избыточный трафик. Профессор предупредил, что без срочных мер мир может столкнуться с цифровым коллапсом уже к 2030 году.

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