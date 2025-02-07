Ученые РФ и КНР увеличили мощность видеокарт Nvidia до 800 раз

Исследователи из Шэньчжэньского университета, созданного в сотрудничестве с МГУ и Пекинским технологическим институтом, разработали новый алгоритм, который значительно увеличивает эффективность перидинамики — теории для моделирования трещин и повреждений в материалах.

Новый метод позволяет ускорить вычисления до 800 раз, что облегчает моделирование крупных материалов.

Перидинамика используется в аэрокосмической, строительной и военной отраслях, но традиционные методы требуют много ресурсов и времени. Команда под руководством доцента Ян Ян оптимизировала алгоритмы с помощью технологии Nvidia CUDA, что значительно повысило производительность.

Их фреймворк PD-General продемонстрировал выдающиеся результаты на графических процессорах, выполняя миллионы итераций за считанные минуты. Это открывает возможности для более доступного и быстрого моделирования, что особенно важно для анализа материалов в различных отраслях.

Разработка также снижает зависимость от дорогостоящих вычислительных кластеров и иностранных технологий, что может быть полезно для России и Китая в условиях торговых ограничений.