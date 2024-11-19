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Ученые разъяснили, почему люди часто просыпаются в три часа ночи

Автор На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

Многие люди сталкиваются с проблемой ночных пробуждений, просыпаясь в одно и то же время, например, в 3 или 4 часа утра, и не могут снова заснуть. Психолог объяснил причины этого явления и предложил способы решения проблемы.

Сон состоит из нескольких циклов, включая различные стадии — от легкого до глубокого сна, а затем фазу быстрого сна. Обычно за ночь происходит несколько таких циклов, и кратковременные пробуждения вполне нормальны.

Например, если человек ложится спать около 23:00, он может проснуться примерно в 3:00, что связано с биологическими ритмами организма.

Однако, когда человек начинает беспокойно думать о делах и проблемах во время пробуждения, ему становится сложно снова заснуть.

Мюррей отмечает, что ночью ум не может активно решать задачи, и мысли часто переключаются на тревожные темы, вызывая внутреннее напряжение и беспокойство, что может привести к бессоннице.

Чтобы справиться с ночными пробуждениями, психолог рекомендует практиковать медитацию, фокусироваться на дыхании или обратить внимание на физические ощущения.

Эти методы помогают успокоить нервную систему и снизить тревожность, способствуя быстрому возвращению ко сну.

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