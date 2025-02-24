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Ученые разработали «умный» материал на основе роботов

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Учёные из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Дрезденского технического университета разработали экспериментальный материал, который ведёт себя как группа роботов, вдохновлённых биологией.

Ученые разработали «умный» материал на основе роботов

Эти роботы, похожие на хоккейные шайбы, могут собираться в разные формы и обладают способностью менять свои свойства.

Команда исследовала, как создать материал, который был бы жёстким и прочным, но при этом мог адаптироваться к новым формам. Исследователи черпали вдохновение из биологии, изучая, как эмбрионы могут менять свою форму, переходя между жидким и твёрдым состоянием.

В их работе роботы взаимодействуют друг с другом с помощью моторчиков и магнитов. Они могут изменять форму в зависимости от сигналов, что позволяет им работать как единый «умный» материал. При этом колебания сигналов помогают роботам принимать нужные формы с меньшими затратами энергии.

Хотя текущая система состоит из 20 роботов, учёные уверены, что её можно масштабировать. Эти разработки могут не только расширить возможности робототехники, но и помочь в исследованиях в области биологии и активной материи.

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