Ученые разработали новый подход к лечению глаукомы с помощью ИИ

Глаукома является серьезным заболеванием глаз, которое может привести к слепоте. Ожидается, что к 2040 году 111,8 миллиона человек по всему миру будут страдать от этой болезни.

Хотя существуют методы лечения, лекарства от глаукомы пока нет. Исследователи сосредоточились на защите ганглиозных клеток сетчатки, которые важны для передачи зрительных сигналов и повреждаются при глаукоме.

Группа ученых из Китая использовала искусственный интеллект для поиска потенциальных ингибиторов ключевой молекулы RIPK3, связанной с гибелью клеток.

Они выявили несколько соединений, включая HG9-91-01, которые могут эффективно воздействовать на RIPK3 и защищать ганглиозные клетки. Лабораторные эксперименты показали, что HG9-91-01 увеличивает выживаемость клеток и предотвращает их гибель.

Кроме того, испытания на мышах показали, что это соединение предотвращает потерю толщины сетчатки и снижает активацию молекул, связанных с клеточной смертью.

Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить эффективность HG9-91-01 для лечения глаукомы.