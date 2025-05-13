Ученые пришли к выводу: нейросети не смогу заменить человека в офисе

Идея полной замены людей искусственным интеллектом пока далека от реализации. Британские учёные провели эксперимент, в рамках которого нейросети попробовали себя в роли офисных работников — и результаты оказались сдержанными. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на преподавателя Стэнфордского университета Эда Ньютона-Рекса.

Для исследования специалисты создали виртуальную IT-компанию и «наняли» популярных ИИ-моделей, включая Claude и Nova Pro. Каждому агенту была назначена роль с конкретными задачами, интерфейсами, дедлайнами и отчётностью, имитирующими обычный офисный процесс.

Результаты оказались далеки от амбиций разработчиков: нейросеть Claude справилась только с 24% задач, при этом затрачивая около шести долларов на каждую. Nova Pro — лишь с 1,7% заданий. Остальные модели показали ещё более низкую эффективность. В процессе «работы» ИИ совершали типичные ошибки: переименовывали коллег, игнорировали незавершённые задачи и не могли закрыть системные окна без вмешательства людей.

Авторы исследования пришли к выводу, что текущие нейросети не способны заменить офисных сотрудников. Основные проблемы — недостаток понимания контекста, отсутствие навыков командного взаимодействия и неспособность признавать ошибки. ИИ не проявляет здравого смысла и не может адаптироваться к человеческой среде труда.

Несмотря на заявления крупных технологических лидеров, таких как Илон Маск, Билл Гейтс и Джефф Дин, о возможной полной автоматизации экономики и грядущем появлении искусственного общего интеллекта, результаты экспериментов говорят об обратном. Как отмечает Ньютон-Рекс, вопрос не в том, возможна ли замена людей, а зачем она нужна и насколько общество готово к такому сценарию.

Таким образом, пока ИИ остаётся инструментом, а не полноценной заменой человека. Исследователи подчёркивают: на данном этапе технология требует значительной доработки — и говорить о скором «восстании машин» преждевременно.