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Ученые придумали способ хранить огромные объёмы данных миллионы лет в алмазах

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Учёные разработали систему, позволяющую хранить данные в бриллиантах с плотностью 1,85 терабайта на кубический сантиметр. Для этого они использовали лазерные импульсы, которые помещают информацию прямо в алмазы.

Ученые придумали способ хранить огромные объёмы данных миллионы лет в алмазах

Профессор Я Ванг из Университета науки и технологии Китая отметил, что благодаря новой технологии алмазы смогут хранить данные миллионы лет при комнатной температуре без необходимости в обслуживании.

В своих экспериментах учёный использовал небольшие кусочки алмаза и направлял на них сверхбыстрые лазерные импульсы, создавая впадины, которые можно считывать.

Хотя технология имеет ограничения по размеру алмазов и сложности процесса, в будущем планируется создать диски для хранения данных размером со стандартным Blu-ray, которые смогут вмещать до 100 терабайт.

Также предполагается миниатюризация лазерного оборудования до размеров микроволновой печи, что сделает метод более практичным.

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